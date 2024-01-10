Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 366 790 осіб, 6038 танків та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 366790 (+800) осіб,

танків ‒ 6038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11216 (+13) од,

артилерійських систем – 8684 (+12) од,

РСЗВ – 956 (+2) од,

засоби ППО ‒ 639 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),

крилаті ракети ‒ 1805 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1336 (+3).

Доповнення

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари (застосувавши 3 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких один знищено), здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.