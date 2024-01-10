Українські військові відбили численні атаки ворога на Авдіївському та Мар՚їнському напрямках: ситуація на фронті
Київ • УНН
Українські війська відбили численні атаки противника на різних напрямках, утримуючи свої позиції та завдаючи втрат російським військам.
Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари (застосувавши 3 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких один знищено), здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння