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Украинские военные отбили многочисленные атаки врага на Авдеевском и Марьинском направлениях: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 05:17  •  20667 просмотра

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Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, удерживая свои позиции и нанося потери российским войскам.

За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара (применив 3 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых один уничтожен), совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 5 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника у Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українські військові відбили численні атаки ворога на Авдіївському та Мар՚їнському напрямках: ситуація на фронті
Ukrainian troops repel numerous enemy attacks in the Avdiivka and Maryinka sectors: situation at the front
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Украинские военные отбили многочисленные атаки врага на Авдеевском и Марьинском направлениях: ситуация на фронте

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