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Шарль Мішель: ми збили путіна і кремль з пантелику

Шарль Мішель: ми збили путіна і кремль з пантелику

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. ЄС своєю консолідацією збив путіна та кремль з пантелику. Про це заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю Deutsche Welle, пише УНН.

Цитата

"Ми маємо переконати наших громадян по всьому ЄС у тому, що на карту поставлено майбутнє Євросоюзу, майбутнє наших громадян, нашу безпеку, наш добробут. Але якщо глянути на ситуацію кілька місяців тому, я абсолютно переконаний, що розрахунок путіна був на втому від війни, на те, що ЄС виявиться нездатним залишатися єдиним.

І ми збили путіна і кремль з пантелику, тим що здатні триматися разом, отримати підтримку громадської думки у всьому Європейському Союзі. І ми здатні триматися разом із нашими північноамериканськими союзниками та іншими партнерами по всьому світу", - сказав Мішель.

Деталі

Шарль Мішель в інтерв'ю також прокоментував слова верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, який нещодавно сказав, що забезпечувати єдність ЄС у боротьбі проти російського вторгнення не завжди просто. 

"Єдність потребує великих зусиль. Але є факти. Наприклад, ми змогли запровадити санкції проти росії. Ви пам'ятаєте, що багато говорилося про певні ризики роздробленості у ЄС. Ми прийняли рішення про десять пакетів санкцій разом, і ми імплементуємо їх. Ми разом працюємо над тим, щоб мобілізувати міжнародне співтовариство; ми працюємо з Африкою, Індо-Тихоокеанським регіоном, Латинською Америкою, щоб пояснювати, аргументувати, спробувати переконати.

Якою була ситуація кілька місяців тому? Лише кілька місяців тому ми на європейській землі були глибоко залежні від російських копалин енергоресурсів. І лише за кілька місяців нам вдалося ухвалити рішення, щоб зменшити нашу залежність. Мета цього – припинити нашу залежність від російської сировини", - підкреслив Мішель.

До того ж, Очільник Європейської Ради зауважив, що він повністю підтримує формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським та виступає за територіальну цілісність держави.

"Ми вважаємо, що українці, оскільки це суверенна країна, мають вирішувати, коли і яких елементів необхідно досягти, щоб зрозуміти, що настав час відкрити новий розділ. І саме тому ми підтримуємо формулу миру, розроблену та запропоновану президентом Зеленським. Саме тому ми підтримуємо ідею міжнародного мирного саміту, щоб захистити позицію України з урахуванням того, у що ми віримо: багатосторонній світопорядок, міжнародний порядок на засадах права, територіальна цілісність та суверенітет різних держав у всьому світі", - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що бачить як Україну, так і Молдову в Європейській родині.

"І ми маємо бачення. Ми вважаємо, що майбутнє України та Молдови – у ЄС. Це дуже чіткий меседж. Це надзвичайно чіткий план на майбутнє для європейського континенту", - сказав Очільник Європейської Ради.

Крім цього, на його думку, цей конфлікт демонструє, що для ЄС дуже важливо діяти за трьома різними напрямками.

"По-перше, енергетика, енергозалежність. Не треба багато пояснювати, чому це так важливо, це ясно видно на прикладі цього конфлікту. По-друге, європейська оборона разом із НАТО в рамках НАТО. У минулому деякі держави-члени вирішили скоротити інвестиції в оборону, але сьогодні ми бачимо, що нам потрібні інструменти та потенціал забезпечення безпеки. Це означає, що нам потрібна найкраща координація на європейському рівні. І третій пункт: інновації та економічна база для того, щоби гарантувати процвітання. Це три базові аспекти", - зауважив він.

В інтерв'ю Шарль Мішель також наголосив на тому, що потрібно чітко говорити саме про перемогу України, скільки б не тривала війна.

"Зрозуміло, що ми робимо все, аби гарантувати територіальний суверенітет та цілісність України. Це означає перемогу України. Давайте говоритимемо гранично чітко. Скільки б це [війна - Ред.] не тривало", - підсумував Мішель.

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