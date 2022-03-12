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Шановні знавці, ваша хвилина пішла: Резніков звернувся до інтелектуальної спільноти РФ та інших країн

Шановні знавці, ваша хвилина пішла: Резніков звернувся до інтелектуальної спільноти РФ та інших країн

Київ • УНН

 • 349174 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до інтелектуальної спільноти Росії, Білорусі, Ізраїлю, Азербайджану, Вірменії, Грузії та Казахстану. Він наголосив, що звертається як людина, яка впевнена, що потрібно використовувати всі методи для запобігання катастрофі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Шановні знавці, це повідомлення для багатьох стане несподіваним, проте я вважаю його дуже важливим. Я звертаюся до вас не як міністр оборони України, і навіть не як юрист, а як людина переконана, що всі способи подолати зло та припинити катастрофу треба використати. Протягом багатьох років я є членом руху любителів інтелектуальних ігор, насамперед "Що? Де? Коли?", - сказав Резніков у зверненні.

Деталі

Він зазначив, що неодноразово мав честь грати за одним столом із дивовижними людьми з різних регіонів України, з різних країн.

"Цих людей поєднуєте любов не лише до гри, а й поєднання високого рівня інтелекту з інтуїцією. Я звертаюся до всіх членів рухів і насамперед, звичайно, цього руху в Росії, Білорусі, Ізраїлі, Азербайджані, Вірменії, Грузії та Казахстані. Особливо хочу звернутися до жителів інтелектуальних центрів Росії - Москви, Петербурга, Новосибірська, Воронежа, Нижнього Новгорода, Казані та інших міст. Ви, як ніхто, розумієте, що відбувається. Інтуїція, напевно, підказує вам, чим усе закінчитися", - зазначив Резніков.

Міністр висловив упевненість, що вони знають про розстріли Росією мирних українських міст, убивств жінок та дітей. Лише у Маріуполі за два тижні загинуло понад 1500 мирних жителів.

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"І це не операція. Це загарбницька війна, яку Росія програє. І вже програє. Ви знаєте, що українське військо вже знищило тисячі російських солдатів, а сотні здалися в полон. Ми не приховуємо цю інформацію, вона є абсолютно доступною. Для Росії вона закінчиться катастрофою. Багато хто з вас уже покинув РФ, ви сподіваєтеся пересидіти темні часи на відстані. Боюся, вам не буде куди повертатися", - сказав Резніков.

Він зазначив, що для Білорусі, якщо вона зазнає тиску, це закінчиться ще більшою катастрофою, тому що РФ буде не до неї, а Україна вважатиме її зрадницею. Для Ізраїлю, який демонструє відстороненість, це обернеться зростанням недовіри.

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"Оскільки ми вистоємо, не сумнівайтеся. З вами чи без вас. А що ви можете?" - звернувся Резніков.

Він сказав, що в Ізраїлі можна активно висловлювати свою позицію і цим формувати рішення. У Білорусі — відмовити своїх близьких та знайомих від виконання недолугих наказів. У РФ - вплинути на настрої у великих містах.

"Я не закликаю вас стріляти у феесбешників, поліцейських, військових. Просто пояснюйте людям, що це злочинна війна, яка вбиває вашу країну... Зараз той момент, коли вирішується доля вашої країни на десятиліття уперед. Ви повинні зробити все, щоб зупинити цю військову авантюру Кремля, яка вже забрала тисячі та тисячі життів. Яка зробила РФ вигнанцем і прирекла на деградацію. У вас не буде науки, не буде культури, у вас не буде освіти. Розвитку не буде жодного. Залишаються лише "скрєпи", - розповів Резніков.

Міністр сказав, що Україна зараз під ударом, скрізь багато горя. Але країна має майбутнє.

"Я пишаюся тим, що довкола мене молоді та дорослі громадяни, які захищають свою землю. Чоловіки та жінки. Зі зброєю в руках, як вільні люди. І в очах у них гідність, самоповага та сила. А що бачите в очах тих, хто вас оточує? Рішення потрібно ухвалювати дуже швидко. Ваша хвилина вже пішла", - звернувся Резніков.

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