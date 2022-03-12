Уважаемые знатоки, ваша минута пошла: Резников обратился к интеллектуальному сообществу РФ и других государств

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«Уважаемые знатоки, это сообщение для многих станет неожиданным, однако я считаю эго очень важным. Я обращаюсь к вам не как министр обороны Украины, и даже не как юрист, а как человек убежденный, что все способы одолеть зло и прекратить катастрофу нужно использовать. На протяжении многих лет я являюсь членом движения любителей интеллектуальных игор, в первую очередь «Что? Где? Когда?», - сказал Резников в обращении.

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Он отметил, что не один раз имел честь играть за одним столом с удивительными людьми с разных регионов Украины, с разных стран.

«Этих людей объединяете любовь не только к игре, а й сочетание высокого уровня интеллекта с интуицией. Я обращаюсь ко всем членам движений и в первую очередь, конечно, этого движения в России, Беларуси, Израиля, Азербайджана, Армении, Грузии и Казахстана. Особенно хочу обратиться к жителям интеллектуальных центров России — Москвы, Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. Вы как никто понимаете, что происходит. Интуиция наверняка подсказывает вам, чем все закончиться», - отметил Резников.

Резников выразил уверенность, что они знают о расстрелах Россией мирных украинских городов, убийств женщин и детей. Только в Мариуполе за две недели погибли более 1500 мирных жителей.

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«И это не операция. Это захватническая война, которую Россия проиграет. И уже проигрывает. Вы знаете, что украинская армия уже уничтожила тысячи российских солдат, а сотни сдались в плен. Мы не скрываем эту информацию, она абсолютно доступна. Для России вона закончиться катастрофой. Многие из вас уже покинули РФ, вы надеетесь пересидеть темные времена на расстоянии. Боюсь, вам будет некуда возвращаться», - сказал Резников.

Он отметил, что для Беларуси, если она подвергнется давлению, это закончиться еще большой катастрофой, потому что РФ будет не до нее, а Украина сочтет ее предательницей. Для Израиля, демонстрирующего отстранённость, это обернется ростом недоверия.

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«Потому что мы выстоим, не сомневайтесь. С вами или без вас. А что вы можете?», - обратился Резников.

Он сказал, что в Израиле можно более активно выражать свою позицию и этим формировать решение. В Беларуси — отговорить своих близких и знакомых от выполнения взбалмошных приказов. В РФ — повлиять на настроения в больших городах.

«Я не призываю вас стрелять в феесбешников, полицейских, военных. Просто объясняйте людям, что это преступная война, которая убивает вашу страну... Сейчас тот момент, когда решается судьба вашей страны на десятилетие вперед. Вы должны сделать все, чтобы остановить эту военную авантюру Кремля, которая уже унесла тысячи и тысячи жизней. Которая сделала РФ изгнанником и обрекла на деградацию. У вас не будет науки, не будет культуры, у вас не будет образования. Развития не будет ни одного. Остаются только скрепы», - рассказал Резников.

Министр сказал, что Украина сейчас под ударом, везде много горя. Но у страны есть будущее.

«Я горжусь тем, что вокруг меня молодые и взрослые граждане, которые защищают свою землю. Мужчины и женщины. С оружием в руках, как свободные люди. И в глазах у них достоинство, самоуважение и сила. А что видите в глазах тех, кто вас окружает? Решение нужно принимать очень быстро. Ваша минута уже пошла», - обратился Резников.