"Шахтар" встановив рекорд у рейтингу УЄФА

На єврокубкових етапах з одного матчу в основній сітці після зміни схеми калькуляції у зв’язку з пандемією за перемогу в ігровий час дають три очки, за нічию — два й за поразку — одне. Таким чином, навіть невтішний результат “Шахтаря” в півфіналі Ліги Європи проти “Інтера” (0:5) дозволив “гірникам” здобути один пункт.

Цього вистачило, аби обійти в реєстрі німецьку “Боруссію” і англійський “Тоттенхем”. І хоча загальна кількість балів у клубів однакова — по 85, донеччани перебувають на 12-му місці завдяки кращому, ніж у конкурентів, показнику в останньому сезоні.

Клубним рекордом “Шахтаря” до цього була 13-та позиція в рейтингу (2013).

Додамо, що київське “Динамо” зберегло 26-й рядок (55), а луганська “Зоря” йде 115-ю (12,5).