"Шахтер" установил рекорд в рейтинге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Донецкий "Шахтер" на несколько позиций поднялся в клубном рейтинге УЕФА и установил собственный рекорд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
На еврокубковых этапах из одного матча в основной сетке после изменения схемы калькуляции в связи с пандемией за победу в игровое время дают три очка, за ничью — два и за поражение — одно. Таким образом, даже неутешительный результат “Шахтера” в полуфинале Лиги Европы против “Интера” (0:5) позволил “горнякам” получить один пункт.
Этого хватило, чтобы обойти в реестре немецкую “Боруссию” и английский “Тоттенхэм”. И хотя общее количество баллов у клубов одинаково — по 85, дончане находятся на 12-м месте благодаря лучшему, чем у конкурентов, показателю в последнем сезоне.
Клубным рекордом “Шахтера” до этого была 13-я позиция в рейтинге (2013).
Добавим, что киевское “Динамо” сохранило 26-ю строчку (55), а луганская “Заря” идет 115-й (12,5).