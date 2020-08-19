"Шахтар" встановив антирекорд Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За підсумками півфінального поєдинку із "Інтером", донецький "Шахтар" увійшов до числа антирекордсменів змагань, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "OptaJoe" в Twitter.
Поразка з результатом 0:5 стала рекордною для півфінальних матчів Ліги Європи/Кубка УЄФА — з такою великою різницею в одному поєдинку 1/2 фіналу раніше не програвав ніхто.
Також це п’ята поразка донеччан в плей-офф єврокубків за часи незалежності України.
Додамо, що цією перемогою “Інтер” зумів вийти в фінал єврокубків вперше за 10 років.
Як повідомляв УНН, “Шахтар” зазнав нищівної поразки від “нерадзуррі”.