"Шахтар" завершив виступи у Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Дюссельдорфі підбігла до завершення півфінальна баталія Ліги Європи між “Шахтарем” і “Інтером”, передає кореспондент УНН.
Зустріч стартувала у повільному темпі та розвідці команд одна одної. Більшу частину гри м’ячем володіли “гірники”, проте єдиний гол у таймі забили гравці італійського колективу — Лаутаро Мартінес завершив атаку ударом головою, яка розпочалася після обрізки Андрія Пятова.
Наприкінці 45-хвилинки “Шахтар” створив першу загрозу біля воріт опонентів — Маркос Антоніо з дальньої відстані поцілив трохи вище воріт.
Після перерви “гірники” пропустили одразу чотири м’ячі і не відповіли жодним — головою забив Д’Амброзіо, Мартінес оформив дубль після обрізки Степаненка, а також двічі відзначився штатний бомбардир Лукаку (5:0).
Додамо, у фіналу “Інтер” змагатиметься за трофей із іспанською “Севільєю”.