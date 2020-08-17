"Шахтар" завершив виступи у Лізі Європи

Зустріч стартувала у повільному темпі та розвідці команд одна одної. Більшу частину гри м’ячем володіли “гірники”, проте єдиний гол у таймі забили гравці італійського колективу — Лаутаро Мартінес завершив атаку ударом головою, яка розпочалася після обрізки Андрія Пятова.

Наприкінці 45-хвилинки “Шахтар” створив першу загрозу біля воріт опонентів — Маркос Антоніо з дальньої відстані поцілив трохи вище воріт.

Після перерви “гірники” пропустили одразу чотири м’ячі і не відповіли жодним — головою забив Д’Амброзіо, Мартінес оформив дубль після обрізки Степаненка, а також двічі відзначився штатний бомбардир Лукаку (5:0).

Додамо, у фіналу “Інтер” змагатиметься за трофей із іспанською “Севільєю”.