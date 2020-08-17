"Шахтер" завершил выступления в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Дюссельдорфе подбежала к завершению полуфинальная баталия Лиги Европы между “Шахтером” и “Интером”, передает корреспондент УНН.
Встреча стартовала в медленном темпе и разведке команд друг друга. Большую часть игры мячом владели “горняки”, но единственный гол в тайме забили игроки итальянского коллектива — Лаутаро Мартинес завершил атаку ударом головой, которая началась после обрезки Андрея Пятова.
В конце 45-минутки “Шахтер” создал первую угрозу у ворот оппонентов — Маркос Антонио с дальнего расстояния попал чуть выше ворот.
После перерыва “горняки” пропустили сразу четыре мяча и не ответили ни одним — головой забил Д’Амброзио, Мартинес оформил дубль после обрезки Степаненко, а также дважды отличился штатный бомбардир Лукаку (5:0).
Добавим, в финал “Интер” будет бороться за трофей с испанской “Севильей”.