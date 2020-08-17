"Шахтер" завершил выступления в Лиге Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101796 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126520 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107256 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127229 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101203 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102031 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104044 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Шахтер" завершил выступления в Лиге Европы

"Шахтер" завершил выступления в Лиге Европы

Киев  •  УНН

 • 14124 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Дюссельдорфе подбежала к завершению полуфинальная баталия Лиги Европы между “Шахтером” и “Интером”, передает корреспондент УНН.

Встреча стартовала в медленном темпе и разведке команд друг друга. Большую часть игры мячом владели “горняки”, но единственный гол в тайме забили игроки итальянского коллектива — Лаутаро Мартинес завершил атаку ударом головой, которая началась после обрезки Андрея Пятова.

В конце 45-минутки “Шахтер” создал первую угрозу у ворот оппонентов — Маркос Антонио с дальнего расстояния попал чуть выше ворот.

После перерыва “горняки” пропустили сразу четыре мяча и не ответили ни одним — головой забил Д’Амброзио, Мартинес оформил дубль после обрезки Степаненко, а также дважды отличился штатный бомбардир Лукаку (5:0).

Добавим, в финал “Интер” будет бороться за трофей с испанской “Севильей”.

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