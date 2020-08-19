"Шахтер" установил антирекорд Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По итогам полуфинального поединка с "Интером", донецкий "Шахтер" вошел в число антирекордсменом соревнований, сообщает УНН со ссылкой на страницу "OptaJoe" в Twitter.
Поражение с результатом 0:5 стало рекордным для полуфинальных матчей Лиги Европы/Кубка УЕФА — с такой большой разницей в одном поединке 1/2 финала раньше не проигрывал никто.
Также это пятое поражение дончан в плей-офф еврокубков за время независимости Украины.
Добавим, что этой победой “Интер” сумел выйти в финал еврокубков впервые за 10 лет.
Как сообщал УНН, “Шахтер” потерпел сокрушительное поражение от “нерадзурри”.