"Шахтар" провів перший спаринг перед рестартом Ліги Європи

“Шахтар” з перших хвилин володів ініціативою й відразу взявся створювати моменти біля воріт суперника: Тайсон метрів з 10 пробив у штангу, а обидва постріли здалеку поспіль Марлоса пройшли поруч із ціллю. Тим дивовижніше, що рахунок відкрили саме гості, коли на 19-й хвилині Задерецький головою замкнув навіс зі стандарту. Аби відігратись, “оранжево-чорним” вистачило 5 хвилин. Марлос розігнав контратаку, з ударом Додо впорався воротар, однак Майкон добив м’яч у сітку — 1:1. Одразу ж “гірники” могли відзначитися ще раз, проте Мораес, уже обігравши кіпера, не влучив у порожні ворота.

У перерві Луїш Каштру вніс корективи до складу, випустивши на поле Трубіна, Хочолаву, Бондаря, Тете й Бондаренка. Саме останні двоє створили другий гол “Шахтаря”: бразилець прийняв діагональ від Тайсона і покотив за спини захисникам, а Артем Бондаренко, який набігав, у дотик поклав м’яч під дальню штангу — 2:1.

“Гірники” далі тиснули на суперника, й лише сейви голкіпера рятували житомирців після пострілів Додо та Тете. Збільшити перевагу вдалося після чергової масової заміни. Євген Коноплянка, вступивши до гри, на 70-й хвилині отримав м’яч на лівому краї штрафного, зробив кілька кроків у бік воріт і потужним ударом пробив кіпера — 3:1. Слідом Фернандо міг довести справу до розгрому, однак спершу пробив саме в руки, а потім парашутом опустив м’яч на поперечину.

Підсумковий рахунок було оформлено за десять хвилин до кінця матчу: Сіпріано пройшов до лицьової та відпасував до центру штрафного, а Тете з льоту пробив у дев’ятку. 4:1 — “Шахтар” переміг “Полісся”.

Зазначимо, що 29 липня команда Луїша Каштру проведе черговий спаринг. На полі спорткомплексу “Святошин” “гірники” зіграють з “Вересом” (Рівне).