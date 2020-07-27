"Шахтер" провел первый спарринг перед рестартом Лиги Европы

“Шахтер” с первых минут владел инициативой и сразу взялся создавать моменты у ворот соперника: Тайсон метров с 10 пробил в штангу, а оба выстрела издалека подряд Марлоса прошли рядом с целью. Тем удивительнее, что счет открыли именно гости, когда на 19-й минуте Задерецкий головой замкнул навес со стандарта. Чтобы отыграться, “оранжево-черным” хватило 5 минут. Марлос разогнал контратаку, с ударом Додо справился вратарь, однако Майкон добил мяч в сетку — 1:1. Сразу же “горняки” могли отличиться еще раз, но Мораес, уже обыграв вратаря, не попал в пустые ворота.

В перерыве Луиш Каштру внес коррективы в состав, выпустив на поле Трубина, Хочолаву, Бондаря, Тете и Бондаренко. Именно последние двое создали второй гол “Шахтера”: бразилец принял диагональ от Тайсона и покатил за спины защитникам, а Артем Бондаренко, набегая, в касание положил мяч под дальнюю штангу — 2:1.

“Горняки” дальше давили на соперника, и только сейвы голкипера спасали житомирцев после выстрелов Додо и Тете. Увеличить преимущество удалось после очередной массовой замены. Евгений Коноплянка, вступив в игру, на 70-й минуте получил мяч на левом краю штрафной, сделал несколько шагов в сторону ворот и мощным ударом пробил голкипера — 3:1. Вслед Фернандо мог довести дело до разгрома, однако сначала пробил именно в руки, а потом парашютом опустил мяч на перекладину.

Итоговый счет был оформлен за десять минут до конца матча: Сиприано прошел до лицевой и отпасовал в центр штрафной, а Тете с лету пробил в девятку. 4:1 — “Шахтер” победил “Полесье”.

Отметим, что 29 июля команда Луиша Каштру проведет очередной спарринг. На поле спорткомплекса “Святошин” “горняки” сыграют с “Вересом” (Ровно).