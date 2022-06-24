Шахрайство від мародерів та наркокур'єрcтво: маріупольці опинились під атакою злочинців

Цитата

“Маріупольці в евакуації опинились під масованою атакою злочинців”, — наголосив Андрющенко.

Деталі

За його словами, масово було поширено об’яви з пропозицією придбати житло в Маріуполі.

“Наче для власного проживання. За гривні на контрольованій території. У підсумку злодії отримують точні дані про квартири, де не мешкають на зараз маріупольці, передають їх в Маріуполь. Там банди спокійно грабують житло. Без поспіху. Тому що точно відомо, що господарів в місті немає”, — зазначив Андрющенко.

Окрім того, він попередив про наркокур’єрcтво .

“Сьогодні безліч маріупольців отримали пропозицію „роботи в цей нелегкий час“. Від анонімного телеграм- каналу. Маріуполь-Волноваха-Робота. Пропонують оговорити умови в приваті. Ми пройшли повний шлях з декількох акаунтів і можемо стверджувати, що то пропозиція стати наркокур’єром в місті, де ви зараз перебуваєте. Робити закладки наркоти. І хоча злочинці намагаються уникнути прямих відповідей — це точно так. Тому, наші дорогі маріупольці. Ми знаємо як вам скрутно. Але будьте уважні й не ведіться на злочинні пропозиції!” — зазначив Андрющенко.

Доповнення

В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Крім того, як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, в місті працюють приватні похоронні команди з рф, їх послуги вартують 10 000 гривень.