Мошенничество от мародеров и наркокурьерство: мариупольцы оказались под атакой преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Люди в Мариуполе оказались под массированной атакой преступников, в частности предлагают стать наркокурьером. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
Цитата
“Мариупольцы в эвакуации оказались под массированной атакой преступников”, — подчеркнул Андрющенко.
Детали
По его словам, массово было распространено объявление с предложением приобрести жилье в Мариуполе.
“Как для собственного проживания. За гривни на контролируемой территории. В итоге воры получают точные данные о квартирах, где не живут сейчас мариупольцы, передают их в Мариуполь. Там банды спокойно грабят жилье. Без спешки. Потому что точно известно, что хозяев в городе нет”, — отметил Андрющенко.
Кроме того, он предупредил о наркокурьерcтве.
“Сегодня множество мариупольцев получили предложение „работы в это нелегкое время“. От анонимного телеграмм-канала. Мариуполь-Волноваха-Работа. Предлагают оговорить условия в привате. Мы прошли полный путь из нескольких аккаунтов и можем утверждать, что это предложение стать наркокурьером в городе, где вы сейчас находитесь. Делайте закладки наркоты. И хотя преступники пытаются избежать прямых ответов — это точно так. Потому, наши дорогие мариупольцы. Мы знаем как вам трудно. Но будьте внимательны и не ведитесь на преступные предложения!” — отметил Андрющенко.
Дополнение
В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из рф, их услуги стоят 10 000 гривен.