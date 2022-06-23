У Маріуполі окупанти взялись за "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10000 гривень

Деталі

Як повідомили у розвідці, в окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати “налагодження мирного життя”.

Крім того, за інформацією ГУР, попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, кілограму свинини — 600 гривень.

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Також в місті працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх “послуг” — 10000 гривень за одне тіло, — додали у розвідці.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом працевлаштування в охоронну фірму. Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли у окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса.

Крім того окупанти почали виводити війська та техніку із захопленого Маріуполя у напрямку Бердянськ-Пологи Запорізької області. За словами радника мера Петра Андрющенка, російські загарбники демонтували стаціонарні блокпости і залишили лише контрольні пункти в районі мостів.