"Виховні роботи від 14 до 30 днів": окупанти вигадали новий метод трудової мобілізації жителів Маріуполя

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“Попри відсутність суттєвого прогресу в прибиранні сміття з вулиць та дворів, за викид сміття на імпровізоване сміттєзвалище — виховні роботи від 14 до 30 днів. Навіть не треба встановлювати факт „проступку“. Буквально беруть працездатних по дворах, де є груди сміття. Тобто — скрізь”, — повідомив Андрющенко.

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За його словами, окупанти залучають до роботи всіх мешканців, хто зустрінеться їх шляху: “Якщо тебе побачили з сокирою, пилою або просто з в’язанкою дров — щастя мести вулиці гарантовано. Так забезпечується масовість робіт. Безкоштовна робоча сила завжди поруч. Взагалі заходи з часів радянського союзу залишились незмінні. Така вона — наступність історії росії”.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом працевлаштування в охоронну фірму. Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли у окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса.

Крім того окупанти почали виводити війська та техніку із захопленого Маріуполя у напрямку Бердянськ-Пологи Запорізької області. За словами радника мера Петра Андрющенка, російські загарбники демонтували стаціонарні блокпости і залишили лише контрольні пункти в районі мостів.