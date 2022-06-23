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"Воспитательные работы от 14 до 30 дней": оккупанты придумали новый метод трудовой мобилизации жителей Мариуполя

Киев • УНН

 • 161658 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты придумали новый метод трудовой мобилизации – принудительные работы в качестве штрафа. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, сообщает УНН.

Цитата

“Несмотря на отсутствие существенного прогресса в уборке мусора с улиц и дворов, за выброс мусора на импровизированную свалку — воспитательные работы от 14 до 30 дней. Даже не нужно устанавливать факт „проступка“. Буквально берут трудоспособных по дворам, где есть грудь мусора. То есть — везде”, — сообщил Андрющенко.

Детали

По его словам, оккупанты привлекают к работе всех жителей, кто встретится их пути: “Если тебя увидели с топором, пилой или просто с вязкой дров — счастье места улицы гарантировано. Так обеспечивается массовость работ. Бесплатная рабочая сила всегда рядом. Вообще, мероприятия со времен советского союза остались неизменными. Такова она — приеемственность истории россии”.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом трудоустройства в охранную фирму. Предложения и призывы с’появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда у оккупационных властей печет из-за нехватки пушечного мяса.

Кроме того оккупанты начали выводить войска и технику из захваченного Мариуполя в направлении Бердянск-Пологи Запорожской области. По словам советника мэра Петра Андрющенко, российские захватчики демонтировали стационарные блокпосты и оставили только контрольные пункты в районе мостов.

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