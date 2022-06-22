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Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя: радник мера назвав причину

Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя: радник мера назвав причину

Київ • УНН

 • 1511519 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти почали виводити війська та техніку із захопленого Маріуполя у напрямку Бердянськ-Пологи Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

Деталі

За словами Андрющенка, російські загарбники демонтували стаціонарні блокпости і залишили лише контрольні пункти в районі мостів.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста. Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - заявив він.

Радник мера додав, що настрій серед окупантів далекий від того, що описує російська пропаганда. Військові не хочуть продовжувати воювати, тому стає дедалі більше розмов про здачу в полон.

Нагадаємо

Окупанти надумали у захопленому Маріуполі відновлювати роботу "Азовсталі", хоча раніше заявляли про "курортну зону і парк розваг". 

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