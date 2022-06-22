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Оккупанты выводят войска и технику из Мариуполя: советник мэра назвал причину

Киев • УНН

 • 1511516 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты начали выводить войска и технику из захваченного Мариуполя в направлении Бердянск-Пологи Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

Детали 

По словам Андрющенко, российские захватчики демонтировали стационарные блокпосты и оставили только контрольные пункты в районе мостов.

"Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. При этом чаще используется контроль мобильными группами, которые внезапно появляются в разных районах города. Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", - заявил он.

Советник мэра добавил, что настроение среди оккупантов далеко от того, что описывает российская пропаганда. Военные не хотят продолжать сражаться, поэтому становится все больше разговоров о сдаче в плен.

Напомним

Оккупанты вздумали в захваченном Мариуполе возобновлять работу "Азовстали", хотя раньше заявляли о "курортной зоне и парке развлечений". 

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