В Мариуполе оккупанты взялись за "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из рф, их услуги стоят 10 000 гривен, передает УНН.
Детали
Как сообщили в разведке, в оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать “налаживание мирной жизни”.
Кроме того, по информации ГУР, несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмма свинины — 600 гривен.
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Также в городе работают частные похоронные команды из рф. Цена их “услуг” — 10000 гривен за одно тело, — добавили в разведке.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом трудоустройства в охранную фирму. Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда в оккупационных властях подгорает из-за нехватки пушечного мяса.
Кроме того, оккупанты начали выводить войска и технику из захваченного Мариуполя в направлении Бердянск-Пологи Запорожской области. По словам советника мэра Петра Андрющенко, российские захватчики демонтировали стационарные блокпосты и оставили только контрольные пункты в районе мостов.