В Мариуполе оккупанты взялись за "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10000 гривен

ukru
13:44 • 30859 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 50321 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 49515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 27458 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 58625 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59581 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100816 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117175 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125609 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112988 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 44500 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 39117 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 41832 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 31909 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

11:32 • 22203 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100816 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102632 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243220 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272970 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 31882 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117175 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104427 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122124 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124506 просмотра
Актуальное
В Мариуполе оккупанты взялись за "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10000 гривен

В Мариуполе оккупанты взялись за "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10000 гривен

Киев • УНН

 • 101933 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из рф, их услуги стоят 10 000 гривен, передает УНН.

Детали

Как сообщили в разведке, в оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать “налаживание мирной жизни”.

Кроме того, по информации ГУР, несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмма свинины — 600 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Воспитательные работы от 14 до 30 дней”: оккупанты придумали новый метод трудовой мобилизации жителей Мариуполя

Также в городе работают частные похоронные команды из рф. Цена их “услуг” — 10000 гривен за одно тело, — добавили в разведке.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом трудоустройства в охранную фирму. Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда в оккупационных властях подгорает из-за нехватки пушечного мяса.

Кроме того, оккупанты начали выводить войска и технику из захваченного Мариуполя в направлении Бердянск-Пологи Запорожской области. По словам советника мэра Петра Андрющенко, российские захватчики демонтировали стационарные блокпосты и оставили только контрольные пункты в районе мостов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы