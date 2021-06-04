Шахи: українець став призером турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Міжнародний гросмейстер Віталій Бернадський посів третє місце на турнірі "8th International Chess Festival City of Cattolica", що фінішував в італійському місті Каттоліка. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку "Українські шахи" у Facebook.
Деталі
Наш земляк набрав 6,5 очка, поділив 1-3 місця, але став третім за коефіцієнтом. Він поступився лише представникам Іспанії та Данії.
Примітно, що спочатку з'явилися таблиці, де Бернадський був першим, але потім організатори перерахували додаткові коефіцієнти, і виявилося, що Віталій - третій.
Нагадаємо
Бернадський став призером шахових змагань в Італії.