Шахи: українець став призером турніру в Італії

Деталі

Наш земляк набрав 6,5 очка, поділив 1-3 місця, але став третім за коефіцієнтом. Він поступився лише представникам Іспанії та Данії.

Примітно, що спочатку з'явилися таблиці, де Бернадський був першим, але потім організатори перерахували додаткові коефіцієнти, і виявилося, що Віталій - третій.

Нагадаємо

Бернадський став призером шахових змагань в Італії.