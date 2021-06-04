Шахматы: украинец стал призером турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Международный гроссмейстер Виталий Бернадский занял третье место на турнире "8th International Chess Festival City of Cattolica", финишировавший в итальянском городе Каттолика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Украинской шахматы" в Facebook.
Детали
Наш земляк набрал 6,5 очка, разделил 1-3 места, но стал третьим по коэффициенту. Он уступил только представителям Испании и Дании.
Примечательно, что сначала появились таблицы, где Бернадский был первым, но потом организаторы перечислили дополнительные коэффициенты, и оказалось, что Виталий - третий.
Напомним
Бернадский стал призером шахматных соревнований в Италии.