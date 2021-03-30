Українець став призером шахових змагань в Італії

Деталі

Наш земляк набрав 6,5 очка з 9-ти, поділив 1-3 місця і лише за додатковим показником залишився другим, поступившись італійцю Франческо Сонісу. Трійку замкнув аргентинець Фернандо Перальта.

Варто відзначити, що в турнірі з 31 учасником грали 9 гросмейстерів.

Нагадаємо

Визначився переможець шахового турніру "Меморіалу Небесної сотні".