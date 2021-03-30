Українець став призером шахових змагань в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Чернівецький гросмейстер Віталій Бернадський посів друге місце на міжнародному турнірі "Second Mix Bassano", що відбувся в італійському містечку Бассано-дель-Граппа, інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Наш земляк набрав 6,5 очка з 9-ти, поділив 1-3 місця і лише за додатковим показником залишився другим, поступившись італійцю Франческо Сонісу. Трійку замкнув аргентинець Фернандо Перальта.
Варто відзначити, що в турнірі з 31 учасником грали 9 гросмейстерів.
Нагадаємо
Визначився переможець шахового турніру "Меморіалу Небесної сотні".