Украинец стал призером шахматных соревнований в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Черновицкий гроссмейстер Виталий Бернадский занял второе место на международном турнире "Second Mix Bassano", который состоялся в итальянском городке Бассано-дель-Граппа, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Наш земляк набрал 6,5 очка из 9-ти, поделил 1-3 места и только по дополнительному показателю остался вторым, уступив итальянцу Франческо Сонису. Тройку замкнул аргентинец Фернандо Перальта.
Стоит отметить, что в турнире с 31 участником играли 9 гроссмейстеров.
Напомним
Определился победитель шахматного турнира "Мемориала Небесной сотни".