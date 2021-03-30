Украинец стал призером шахматных соревнований в Италии

Детали

Наш земляк набрал 6,5 очка из 9-ти, поделил 1-3 места и только по дополнительному показателю остался вторым, уступив итальянцу Франческо Сонису. Тройку замкнул аргентинец Фернандо Перальта.

Стоит отметить, что в турнире с 31 участником играли 9 гроссмейстеров.

Напомним

Определился победитель шахматного турнира "Мемориала Небесной сотни".