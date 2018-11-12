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Шаблістка Комащук виборола медаль на етапі Кубку світу у Франції

Шаблістка Комащук виборола медаль на етапі Кубку світу у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська шаблістка Аліна Комащук завоювала "бронзу" на етапі Кубка світу у французькому Орлеані. Про це інформує Національна федерація фехтування України, передає УНН.

У груповому раунді українка виграла чотири поєдинки з шести, після чого успішно пройшла кваліфікацію. В 1/32 фіналу Комащук здобула перемогу над французькою віце-чемпіонкою Європи Шарлоттою Лембах (15:13), далі вибила з боротьби ще одну представницю Франції Сауссен Будіаф (15:11), виграла у чинної чемпіонки світу Софії Позднякової (15:10) з Росії і виявилася сильнішою американки Хлої Фокс-Гітомер (15:5).

Дорогу до фіналу нашій спортсменці перегородила третій номер світового рейтингу Анна Мартон з Угорщини, яка обіграла Комащук з рахунком 15:10. За підсумками турніру в Орлеані саме угорка стала чемпіонкою.

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Щодо командних змагань, то тут українкам не вдалося потрапити в призи. Збірна України в складі Комащук, Юлії Бакастова, Олени Писаренко і Олени Вороніної показала 10-й результат.

В 1/8 фіналу українські шаблістки поступилися Іспанії (33:45) і таким чином могли претендувати тільки на 9-16 позиції. Після Комащук, Бакастова, Писаренко та Вороніна перемогли Туреччину (45:41) і Польщу (45:43), а в бою за 9-е місце програли Японії (39:45).

Нагадаємо, що Комащук виборювала медаль на ОІ-2016. Українська шаблістка Аліна Комащук завоювала бронзу на етапі Кубка світу у французькому Орлеані.

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