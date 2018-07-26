Українка Харлан не зуміла захистити титул чемпіонки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла захистити титул чемпіонки світу на змаганнях в китайському Усі, інформує УНН з посиланням на прес-службу НФФУ.
Харлан розпочала виступ відразу в турі прямого вибування під першим номером посіву. У стартовому поєдинку українка не зазнала проблем з канадкою Маріссою Поніч (15:7), проте в наступному бою несподівано програла китаянці Яці Шао (13:15), яка посідає 35-у сходинку в світовому рейтингу FIE.
Таким чином, за підсумками турніру лідер збірної України стала тільки 17-й.
В 1/32 фіналу виступ також закінчила інша українка Аліна Комащук. На цій стадії вона поступилася італійці Ірен Веккі (12:15). Причому етапом раніше Веккі вибила з боротьби ще одну представницю від України Юлію Бакастова, обігравши її з рахунком 15:7.
Олена Вороніна, у свою чергу, не змогла подолати кваліфікацію, не впоравшись з Поніч (14:15), і закінчила виступ на світовій першості в перший змагальний день.
Як повідомлялося раніше, наші шпажисти зуміли поповнити скарбничку української збірної на ЧС.