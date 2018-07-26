Украинка Харлан не сумела защитить титул чемпионки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира на соревнованиях в китайском Уси, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НФФУ.
Харлан начала выступление сразу в туре прямого выбывания под первым номером посева. В стартовом поединке украинка не испытала проблем с канадкой Марисса Поничев (15:7), однако в следующем бою неожиданно проиграла китаянке Яци Шао (13:15), которая занимает тридцать пятый строчку в мировом рейтинге FIE.
Таким образом, по итогам турнира лидер сборной Украины стала только 17-й.
В 1/32 финала выступление также закончила другая украинка Алина Комащук. На этой стадии она уступила итальянке Ирен Векки (12:15). Причем этапом ранее Векки выбила из борьбы еще одну представительницу от Украины Юлию Бакастова, обыграв ее со счетом 15:7.
Елена Воронина, в свою очередь, не смогла преодолеть квалификацию, не справившись с Поничев (14:15), и закончила выступление на мировом первенстве в первый соревновательный день.
Как сообщалось ранее, наши шпажисты сумели пополнить копилку украинской сборной на ЧМ.