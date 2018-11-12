Саблистка Комащук завоевала медаль на этапе Кубка мира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинская саблистка Алина Комащук завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира во французском Орлеане. Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины, передает УНН.
В групповом раунде украинка выиграла четыре поединка из шести, после чего успешно прошла квалификацию. В 1/32 финала Комащук одержала победу над французской вице-чемпионкой Европы Шарлоттой Лембах (15:13), далее выбила из борьбы еще одну представительницу Франции Сауссен Будиаф (15:11), выиграла у действующей чемпионки мира Софии Поздняковой (15:10) из России и оказалась сильнее американки Хлои Фокс Гитомер (15:5).
Дорогу к финалу нашей спортсменке преградила третий номер мирового рейтинга Анна Мартон из Венгрии, которая обыграла Комащук со счетом 15:10. По итогам турнира в Орлеане именно венгерка стала чемпионкой.
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Относительно командных соревнований, то украинкам не удалось попасть в призы. Сборная Украины в составе Комащук, Юлии Бакастовой, Елены Писаренко и Елены Ворониной показала 10-й результат.
В 1/8 финала украинские саблистки уступили Испании (33:45) и таким образом могли претендовать только на 9-16 позиции. После Комащук, Бакастова, Писаренко и Воронина победили Турцию (45:41) и Польшу (45:43), а в бою за девятое место проиграли Японии (39:45).
Напомним, что Комащук боролась медаль на ОИ-2016. Украинская саблистка Алина Комащук завоевала бронзу на этапе Кубка мира во французском Орлеане.