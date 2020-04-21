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СЕТАМ з використанням Blockchain продав майна на 7 млрд грн

СЕТАМ з використанням Blockchain продав майна на 7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” на своєму електронному майданчику OpenMarket провело 26 403 успішних аукціони на 7 042 017 409 грн з використанням технології Blockchain. Про це повідомляє пресслужба СЕТАМ, передає УНН.

“Такі показники вкотре доводять, що сучасні технології значно підвищують ефективність є вигідними та мають впроваджуватись на державному рівні. Блокчейн технологія реалізована в роботі СЕТАМ, насамперед це підвищення довіри до аукціонів, а відтак — збільшення кількості клієнтів, що в свою чергу веде до зростання цінових пропозицій. На теперішній час середній показник збільшення вартості зріс з 12% до 18%”, — наголосив в.о. гендиректора ДП “СЕТАМ” Олександр Мамро.

У прес-службі зазначають, що найдорожчим проданим лотом з використанням блокчейн залишився занедбаний корпус заводу Арсенал, який пішов “з молотка” за 563 млн грн.

Лот за найбільшою кількістю учасників — 64, це телевізор SAMSUNG.

Blockchain — є сучасною технологією розподільних даних, ідея якої полягає у функціонуванні без централізованого керівництва. Використання блокчейну забезпечує можливість функціонування систем без посередників, що дозволяє підвищити швидкість транзакцій, суттєво зменшити витрати та запобігти корупції. Захист та збереження даних здійснюється за допомогою потужних криптографічних алгоритмів.

Як повідомляв УНН, СЕТАМ розпродав 25 нафтобаз ПриватБанку на близько 100 млн грн.

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