СЕТАМ с использованием Blockchain продал имущества на 7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" на своей электронной площадке OpenMarket провело 26403 успешных аукционов на 7042017409 грн с использованием технологии Blockchain. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ, передает УНН.
"Такие показатели еще раз доказывают, что современные технологии значительно повышают эффективность являются выгодными и должны внедряться на государственном уровне. Блокчейн технология реализована в работе СЕТАМ, прежде всего это повышение доверия к аукционам, а следовательно - увеличение количества клиентов, что в свою очередь ведет к росту ценовых предложений. В настоящее время средний показатель увеличения стоимости вырос с 12% до 18%", - отметил и.о. гендиректора ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
В пресс-службе отмечают, что самым дорогим проданным лотом с использованием блокчейн остался заброшенный корпус завода Арсенал, который ушел "с молотка" за 563 млн грн.
Лот по наибольшему количеству участников - 64, это телевизор SAMSUNG.
Blockchain - является современной технологией распределительных данных, идея которой заключается в функционировании без централизованного руководства. Использование блокчейна обеспечивает возможность функционирования систем без посредников, что позволяет повысить скорость транзакций, существенно уменьшить расходы и предотвратить коррупцию. Защита и сохранение данных осуществляется с помощью мощных криптографических алгоритмов.
Как сообщал УНН, СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на сумму около 100 млн грн.