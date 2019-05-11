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Сестри Вачовскі знімають четверту частину легендарного фільму “Матриця”

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Сестри Лана і Ліллі Вачовскі знімають продовження для своєї трилогії “Матриця”, яка з’явилася на екранах 20 років тому. Про це повідомляє Yahoo! Movies з посиланням на американського режисера і каскадера Чеда Стахелскі, який наразі знімає серію бойовиків Джон Уік з головним героєм фільмів Матриця — Кіану Рівзом (зіграв у ролі Нео), передає УНН.

За словами Стахелскі, який, зокрема, був дублером Кіану Рівза в "Матриці", він хотів би знову попрацювати каскадером у рімейку.

“Я щасливий, що Вачовскі не тільки знімають „Матрицю“, але і розширюють те, що ми всі обожнювали”, — підкреслив Стахелскі.

При цьому він уточнив, що не впевнений щодо Лани, чи буде вона брати участь в перезапуску “Матриці”.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що продюсери студії Warner Bros. Entertainment задумалися над перезапуском “Матриці”.

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