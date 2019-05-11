Сестри Вачовскі знімають четверту частину легендарного фільму “Матриця”

КИЇВ. 11 травня. УНН. Сестри Лана і Ліллі Вачовскі знімають продовження для своєї трилогії “Матриця”, яка з’явилася на екранах 20 років тому. Про це повідомляє Yahoo! Movies з посиланням на американського режисера і каскадера Чеда Стахелскі, який наразі знімає серію бойовиків Джон Уік з головним героєм фільмів Матриця — Кіану Рівзом (зіграв у ролі Нео), передає УНН.