У Warner Bros думають над перезапуском "Матриці"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Продюсери студії Warner Bros. Entertainment задумалися над перезапуском “Матриці”, одного зі своїх головних хітів кінця 90-х, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
У 1999-му році фантастичний бойовик сестер Вачовськи “Матриця” зібрав у прокаті понад 460 мільйонів доларів і зайняв своє місце серед кращих зразків жанру наукової фантастики.
Сценарій до нової “Матриці” напише Зак Пенн, автор сценарію до “Месників” і других “Людей Ікс”. Головну роль продюсери планують віддати Майклу Б.Джордану. Ролі в оригінальній “Матриці” виконали Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс і Лоуренс Фішборн.
У 2012 році продюсер класичної трилогії сестер Вачовськи Джоел Сілвер продав студії Warner Bros свої права на “Матрицю” за тридцять мільйонів доларів.
Як повідомляв УНН, команда Національного проекту “Відкритий світ” визначила найкреативніший відеоролик конкурсу “2000 шкіл”. Перемогли учні Микулинецької загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів із Тернопільщини, що надіслали свою інтерпретацію блокбастеру “Матриця”.