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В Warner Bros думают над перезапуском "Матрицы"

В Warner Bros думают над перезапуском "Матрицы"

Киев • УНН

 • 13050 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Продюсеры студии Warner Bros. Entertainment задумались над перезапуском "Матрицы", одного из своих главных хитов конца 90-х, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

В 1999 году фантастический боевик сестер Вачовски "Матрица" собрал в прокате более 460 миллионов долларов и занял свое место среди лучших образцов жанра научной фантастики.

Сценарий к новой "Матрицы" напишет Зак Пенн, автор сценария к "Мстителям" и других "Людей Икс". Главную роль продюсеры планируют отдать Майклу Б.Джордану. Роли в оригинальной "Матрицы" выполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Лоуренс Фишборн.

В 2012 году продюсер классической трилогии сестер Вачовски Джоэл Силвер продал студии Warner Bros свои права на "Матрицу" за тридцать миллионов долларов.

Как сообщал УНН, команда Национального проекта "Открытый мир" определила креативный видеоролик конкурса «2000 школ". Победили ученики Микулинецкой общеобразовательной школы I-III ступеней с Тернопольщины, приславших свою интерпретацию блокбастера "Матрица".

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