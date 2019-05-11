Сестры Вачовски снимают четвертую часть легендарного фильма "Матрица"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сестры Лана и Лилли Вачовски снимают продолжение для своей трилогии "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад. Об этом сообщает Yahoo! Movies со ссылкой на американского режиссера и каскадера Чеда Стахелски, который сейчас снимает серию боевиков Джон Уик с главным героем фильмов Матрица - Киану Ривзом (сыграл в роли Нео), передает УНН.
По словам Стахелски, который, в частности, был дублером Киану Ривза в “Матрице”, он хотел бы снова поработать каскадером в римейке.
“Я счастлив, что Вачовски не только снимают „Матрицу“, но и расширяют то, что мы все любили”, — подчеркнул Стахелски.
При этом он уточнил, что не уверен в Ланы, будет ли она участвовать в перезапуске “Матрицы”.
Напомним, ранее УНН сообщал, что продюсеры студии Warner Bros. Entertainment задумались над перезапуском “Матрицы” .