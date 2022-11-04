Сервісні центри Пенсійного фонду прийматимуть паспорти в "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Відтепер сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду прийматимуть цифровий паспорт громадянина України (ID-картку). Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Мінсоцполітики.
Тепер не обов’язково мати з собою фізичний паспорт чи його копію, достатньо поділитись ним у кілька кліків через застосунок Дія.
Щоб поділитись копією цифрового паспорта, потрібно:
1. Зайти у застосунок Дія та відкрити паспорт громадянина України.
2. Натиснути на документ та обрати штрихкод.
3. Працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним.
4. Підтвердити запит на передачу копії паспорту у застосунку Дія.
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