Сервісні центри Пенсійного фонду прийматимуть паспорти в "Дії"

Тепер не обов’язково мати з собою фізичний паспорт чи його копію, достатньо поділитись ним у кілька кліків через застосунок Дія.

Щоб поділитись копією цифрового паспорта, потрібно:

1. Зайти у застосунок Дія та відкрити паспорт громадянина України.

2. Натиснути на документ та обрати штрихкод.

3. Працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним.

4. Підтвердити запит на передачу копії паспорту у застосунку Дія.

Шеринг документів пришвидшує обслуговування та допомагає уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пенсії можна буде отримати навіть без світла та зв'язку - Укрпошта