Сервисные центры Пенсионного фонда будут принимать паспорта в "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Теперь сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда будут принимать цифровой паспорт гражданина Украины (ID-карту). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.
Теперь не обязательно иметь с собой физический паспорт или его копию, достаточно поделиться им в несколько кликов через приложение Дія.
Чтобы поделиться копией цифрового паспорта, нужно:
1. Зайти в приложение Дія и открыть паспорт гражданина Украины.
2. Нажать на документ и выбрать штрихкод.
3. Работник может отсканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, который расположен под ним.
4. Подтвердить запрос на передачу копии паспорта в приложении Дія.
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