Сервисные центры Пенсионного фонда будут принимать паспорта в "Дія"

Теперь не обязательно иметь с собой физический паспорт или его копию, достаточно поделиться им в несколько кликов через приложение Дія.

Чтобы поделиться копией цифрового паспорта, нужно:

1. Зайти в приложение Дія и открыть паспорт гражданина Украины.

2. Нажать на документ и выбрать штрихкод.

3. Работник может отсканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, который расположен под ним.

4. Подтвердить запрос на передачу копии паспорта в приложении Дія.

Шеринг документов ускоряет обслуживание и помогает избежать ошибок при внесении ваших персональных данных.

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