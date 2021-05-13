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Серія обшуків у Кличка: правоохоронці провели операцію проти корупції у столичній владі

Київ • УНН

 • 16022 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронні органи, зокрема Прокуратура міста Києва, Департамент стратегічних розслідування Національної поліції та ГУ ДФС України провели безпрецедентну за своїми масштабами спецоперацію проти корупції, яка розквітла в органах столичної влади за керівництва містом Віталієм Кличком. Про це можна дізнатися з офіційних прес-релізів на сайтах силовиків.

Серія обшуків у Кличка: правоохоронці провели операцію проти корупції у столичній владі

Зокрема, правоохоронці провели обшуки в КО “Київзеленбуд”, посадовців якої підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

У Департаменті соцполітики КМДА проводилися обшуки через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

Прокуратура провела обшуки у підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через встановлені факти ухилення від сплати 9 млн грн податків. Раніше ЗМІ повідомляли про зв’язок цієї фірми з “смотрящим” Денисом Комарницьким.

Прийшли силовики і до КП “Київміськсвітло” — через факти умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн гривень.

Столична прокуратура спільно з ДФС також провели обшуки у корпорації “Київавтодор”. І теж — через ухилення від сплати податків, але вже під час проведення робіт по ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.

Правоохоронні органи провели обшуки і в приміщеннях самої КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.

Крім того, прокуратура провела обшуки в Спецжитлофонді через підозру у розкраданні 10,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і схвалив початок розслідування схем мера Віталія Кличка.

Також повідомлялося, що обшуки проходять у кума мера екс-нардепа Артура Палатного, якого у ЗМІ називають “гаманцем Кличка”.

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