Серія обшуків у Кличка: правоохоронці провели операцію проти корупції у столичній владі

Зокрема, правоохоронці провели обшуки в КО “Київзеленбуд”, посадовців якої підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

У Департаменті соцполітики КМДА проводилися обшуки через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

Прокуратура провела обшуки у підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через встановлені факти ухилення від сплати 9 млн грн податків. Раніше ЗМІ повідомляли про зв’язок цієї фірми з “смотрящим” Денисом Комарницьким.

Прийшли силовики і до КП “Київміськсвітло” — через факти умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн гривень.

Столична прокуратура спільно з ДФС також провели обшуки у корпорації “Київавтодор”. І теж — через ухилення від сплати податків, але вже під час проведення робіт по ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.

Правоохоронні органи провели обшуки і в приміщеннях самої КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.

Крім того, прокуратура провела обшуки в Спецжитлофонді через підозру у розкраданні 10,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і схвалив початок розслідування схем мера Віталія Кличка.

Також повідомлялося, що обшуки проходять у кума мера екс-нардепа Артура Палатного, якого у ЗМІ називають “гаманцем Кличка”.