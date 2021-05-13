Серія обшуків у Кличка: правоохоронці провели операцію проти корупції у столичній владі

Серія обшуків у Кличка: правоохоронці провели операцію проти корупції у столичній владі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронні органи, зокрема Прокуратура міста Києва, Департамент стратегічних розслідування Національної поліції та ГУ ДФС України провели безпрецедентну за своїми масштабами спецоперацію проти корупції, яка розквітла в органах столичної влади за керівництва містом Віталієм Кличком. Про це можна дізнатися з офіційних прес-релізів на сайтах силовиків.
Зокрема, правоохоронці провели обшуки в КО “Київзеленбуд”, посадовців якої підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.
У Департаменті соцполітики КМДА проводилися обшуки через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.
Прокуратура провела обшуки у підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через встановлені факти ухилення від сплати 9 млн грн податків. Раніше ЗМІ повідомляли про зв’язок цієї фірми з “смотрящим” Денисом Комарницьким.
Прийшли силовики і до КП “Київміськсвітло” — через факти умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн гривень.
Столична прокуратура спільно з ДФС також провели обшуки у корпорації “Київавтодор”. І теж — через ухилення від сплати податків, але вже під час проведення робіт по ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.
Правоохоронні органи провели обшуки і в приміщеннях самої КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.
Крім того, прокуратура провела обшуки в Спецжитлофонді через підозру у розкраданні 10,5 млн гривень.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і схвалив початок розслідування схем мера Віталія Кличка.
Також повідомлялося, що обшуки проходять у кума мера екс-нардепа Артура Палатного, якого у ЗМІ називають “гаманцем Кличка”.