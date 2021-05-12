Блінкен схвалив початок розслідування корупції Кличка в Києві - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час візиту в Україну державний секретар США Ентоні Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і не став заперечувати проти оперативної розробки оточення Віталія Кличка і самого мера Києва. Про це повідомляє телеграм-канал "Легітимний", передає УНН.
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За даними джерел ТГ-каналу, в Офісі Президента, під час зустрічі представників української влади з держсекретарем США обговорювався серед іншого і кейс корупції в Києві.
"Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і в підсумку не став заперечувати проти розробки оточення Кличка і самого мера Києва. Таким чином Віталій Володимирович втратив заступництво Держдепу, що фактично давало йому недоторканність. Тому те, що обшуки в Київзеленбуді і Спецжитлофонді почалися відразу після візиту Блінкена, - не випадковість", - йдеться в повідомленні.
Джерела ТГ-каналу припускають, що Кличку, Палатному і Комарницькому варто шукати хороших адвокатів.
"Поки що справи стосуються десятків мільйонів гривень. Але наші джерела стверджують, це - тільки початок. Зараз для мера Києва розклади дуже неоптимістичні: після візиту Блінкена ніщо не допоможе йому викрутитися з ситуації без втрат. Як мінімум - він втратить корупційні потоки, а як максимум - пост глави КМДА", - резюмує "Легітимний".