Блінкен схвалив початок розслідування корупції Кличка в Києві - ЗМІ

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За даними джерел ТГ-каналу, в Офісі Президента, під час зустрічі представників української влади з держсекретарем США обговорювався серед іншого і кейс корупції в Києві.

"Блінкен був неприємно здивований масштабами корупції в столиці і в підсумку не став заперечувати проти розробки оточення Кличка і самого мера Києва. Таким чином Віталій Володимирович втратив заступництво Держдепу, що фактично давало йому недоторканність. Тому те, що обшуки в Київзеленбуді і Спецжитлофонді почалися відразу після візиту Блінкена, - не випадковість", - йдеться в повідомленні.

Джерела ТГ-каналу припускають, що Кличку, Палатному і Комарницькому варто шукати хороших адвокатів.

"Поки що справи стосуються десятків мільйонів гривень. Але наші джерела стверджують, це - тільки початок. Зараз для мера Києва розклади дуже неоптимістичні: після візиту Блінкена ніщо не допоможе йому викрутитися з ситуації без втрат. Як мінімум - він втратить корупційні потоки, а як максимум - пост глави КМДА", - резюмує "Легітимний".