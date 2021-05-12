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Блинкен одобрил начало расследования коррупции Кличко в Киеве - СМИ

Киев • УНН

 • 33102 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и не стал возражать против оперативной разработки окружения Виталия Кличко и самого мэра Киева. Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный”, передает УНН.

Блинкен одобрил начало расследования коррупции Кличко в Киеве - СМИ

Детали

По данным источников ТГ-канала, в Офисе Президента, при встрече представителей украинской власти с госсекретарем США обсуждался среди прочего и кейс коррупции в Киеве.

“Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и в итоге не стал возражать против разработки окружения Кличко и самого мэра Киева. Таким образом Виталий Владимирович потерял покровительство Госдепа, фактически дававшее ему неприкосновенность. Поэтому то, что обыски в Киевзеленстрое и Спецжилфонде начались сразу после визита Блинкена, - не случайность”, - говорится в сообщении.

Источники ТГ-канала предполагают, что Кличко, Палатному и Комарницкому стоит искать хороших адвокатов.

“Пока что дела касаются десятков миллионов гривен. Но наши источники утверждают, это - только начало. Сейчас для мэра Киева расклады очень неоптимистичные: после визита Блинкена ничто не поможет ему выкрутиться из ситуации без потерь. Как минимум - он утратит коррупционные потоки, а как максимум - пост главы КГГА”, - резюмирует “Легитимный”.

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