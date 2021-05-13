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Серия обысков у Кличко: правоохранители провели операцию против коррупции в столичной власти

Киев • УНН

 • 16022 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранительные органы, в частности Прокуратура города Киева, Департамент стратегических расследование Национальной полиции и ГУ ГФС Украины провели беспрецедентную по своим масштабам спецоперацию против коррупции, которая расцвела в органах столичной власти при руководстве городом Виталием Кличко. Об этом можно узнать из официальных пресс-релизов на сайтах силовиков.

Серия обысков у Кличко: правоохранители провели операцию против коррупции в столичной власти

В частности, правоохранители провели обыски в КО “Киевзеленстрой”, должностных лиц которого подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

В Департаменте соцполитики КГГА проводились обыски из-за хищения 13,5 млн гривен на закупки медицинских изделий.

Прокуратура провела обыски у подрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода из-за установленных фактов уклонения от уплаты 9 млн грн налогов. Ранее СМИ сообщали о связи этой фирмы с “смотрящим” Денисом Комарницким.

Пришли силовики и в КП “Киевгорсвет” — из-за фактов умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн гривен.

Столичная прокуратура совместно с ГФС также провели обыски в корпорации “Киевавтодор”. И тоже — из-за уклонения от уплаты налогов, но уже во время проведения работ по ремонту дорог на сумму более 18 млн гривен.

Правоохранительные органы провели обыски и в помещениях самой КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора, в рамках расследования уголовного производства в отношении причинения городскому бюджету ущерб в размере около 19,5 млн гривен.

Кроме того, прокуратура провела обыски в Спецжилфонде по подозрению в хищении 10,5 млн гривен.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и одобрил начало расследование схем мэра Виталия Кличко.

Также сообщалось, что обыски проходят у кума мэра экс-нардепа Артура Палатного, которого в СМИ называют “кошельком Кличко”.

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