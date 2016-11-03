Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 18,14%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 3 листопада становить 18,14%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 17,47 %, у доларах — 5,26%, євро — 4,27%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 17,12%, у доларах — 4,49%, євро — 3,22%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 18,14%, у доларах —5,84%, євро — 4,91%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.