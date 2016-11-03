Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,14%

Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,47%, в долларах - 5,26%, евро - 4,27%.

По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,12%, в долларах - 4,49%, евро - 3,22%.

По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,14%, в долларах - 5,84%, евро - 4,91%.

Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.