Середній клас в Європі скорочується - МОП

Такі відомості оприлюдненні в новому дослідженні Міжнародної організації праці (МОП).

Його автори зазначають, що за період з 2004 по 2011 роки чисельність середнього класу в Європі скоротилася на 2,3%. Згідно найбільш свіжими даними, таке скорочення триває. На сьогоднішній день до середнього класу належать від 23 до 40% сімей в Європейському союзі.

Найбільш сильний середній клас в ЄС в Данії і Швеції — 40 і 39%, відповідно. У Латвії та Литві до середнього класу належать 23 і 24% сімей.

Крім того, автори нової доповіді відзначили, що сьогодні в ЄС сім’ї з одним працюючим дорослим, наприклад вчителем або медиком, вже не дотягують до категорії середнього класу.