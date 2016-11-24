Средний класс в Европе сокращается - МОТ

Такие сведения обнародованы в новом исследовании Международной организации труда (МОТ).

Его авторы отмечают, что за период с 2004 по 2011 годы численность среднего класса в Европе сократилась на 2,3%. Согласно наиболее свежим данным, такое сокращение продолжается. На сегодняшний день к среднему классу относятся от 23 до 40% семей в Европейском союзе.

Наиболее сильный средний класс в ЕС в Дании и Швеции - 40 и 39%, соответственно. В Латвии и Литве к среднему классу принадлежат 23 и 24% семей.

Кроме того, авторы нового доклада отметили, что сегодня в ЕС семьи с одним работающим взрослым, например учителем или доктором, уже не дотягивают до категории среднего класса.