Средний класс в Европе сокращается - МОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Доля граждан европейских государств, которых можно отнести к среднему классу, продолжает сокращаться. Сегодня в этой категории относится от 23 до 40% семей стран Европейского союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.
Такие сведения обнародованы в новом исследовании Международной организации труда (МОТ).
Его авторы отмечают, что за период с 2004 по 2011 годы численность среднего класса в Европе сократилась на 2,3%. Согласно наиболее свежим данным, такое сокращение продолжается. На сегодняшний день к среднему классу относятся от 23 до 40% семей в Европейском союзе.
Наиболее сильный средний класс в ЕС в Дании и Швеции - 40 и 39%, соответственно. В Латвии и Литве к среднему классу принадлежат 23 и 24% семей.
Кроме того, авторы нового доклада отметили, что сегодня в ЕС семьи с одним работающим взрослым, например учителем или доктором, уже не дотягивают до категории среднего класса.