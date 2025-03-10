Сенатор-республіканець Грем анонсував "пекельні санкції" проти рф: що готує Конгрес США

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем наступного тижня подасть у Конгрес законопроєкт щодо нових санкцій проти росії. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Sunday, повідомляє УНН.

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За його словами, обмеження будуть стосуватися банківського сектору і енергетики рф і мають бути запроваджені, аби змусити кремль сісти за стіл переговорів.

Якщо вони (росіяни - ред.) не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня - сказав Грем.

Він також висловив занепокоєння рішенням Білого дому призупинити поставки зброї та передачу розвідданих Україні.

"Якщо ми відмовимось від України, це буде гірше, ніж в Афганістані і я не думаю, що президент Трамп має будь-яке бажання це робити. До того, як буде припинення вогню, я б дав українцям те, що потрібно в плані розвідки та зброї для захисту", - резюмував сенатор-республіканець.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, днями Білий дім попросив Міністерство фінансів США вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо припинення війни в Україні. Ця робота нібито дозволить Вашингтону швидко скасувати обмеження в разі укладення мирної угоди.

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