Сенатор-республіканець Грем анонсував "пекельні санкції" проти рф: що готує Конгрес США
Київ • УНН
Республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти банківського та енергетичного секторів рф. Санкції мають змусити росію сісти за стіл переговорів.
Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем наступного тижня подасть у Конгрес законопроєкт щодо нових санкцій проти росії. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Sunday, повідомляє УНН.
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За його словами, обмеження будуть стосуватися банківського сектору і енергетики рф і мають бути запроваджені, аби змусити кремль сісти за стіл переговорів.
Якщо вони (росіяни - ред.) не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня
Він також висловив занепокоєння рішенням Білого дому призупинити поставки зброї та передачу розвідданих Україні.
"Якщо ми відмовимось від України, це буде гірше, ніж в Афганістані і я не думаю, що президент Трамп має будь-яке бажання це робити. До того, як буде припинення вогню, я б дав українцям те, що потрібно в плані розвідки та зброї для захисту", - резюмував сенатор-республіканець.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, днями Білий дім попросив Міністерство фінансів США вивчити варіанти послаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним щодо припинення війни в Україні. Ця робота нібито дозволить Вашингтону швидко скасувати обмеження в разі укладення мирної угоди.
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