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Республиканец Грэм анонсировал "адские санкции" против рф: что готовит Конгресс США

Киев • УНН

 • 23383 просмотра

Республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против банковского и энергетического секторов рф. Санкции должны заставить россию сесть за стол переговоров.

Республиканец Грэм анонсировал "адские санкции" против рф: что готовит Конгресс США

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм на следующей неделе внесет в Конгресс законопроект о новых санкциях против россии. Об этом он заявил в интервью Fox News Sunday, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ограничения будут касаться банковского сектора и энергетики рф и должны быть введены, чтобы заставить кремль сесть за стол переговоров.

Если они (россияне - ред.) не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них, и я внесу законопроект по этому поводу на следующей неделе

- сказал Грэм.

Он также выразил обеспокоенность решением Белого дома приостановить поставки оружия и передачу разведданных Украине.

"Если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем в Афганистане, и я не думаю, что президент Трамп имеет какое-либо желание это делать. До того, как будет прекращение огня, я бы дал украинцам то, что нужно в плане разведки и оружия для защиты", - резюмировал сенатор-республиканец.

Напомним

По информации Reuters, на днях Белый дом попросил Министерство финансов США изучить варианты ослабления энергетических санкций накануне ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Эта работа якобы позволит Вашингтону быстро отменить ограничения в случае заключения мирного соглашения.

Мы - полезные идиоты путина: двоюродный брат Джей Ди Венса раскритиковал политику США по отношению к Украине10.03.25, 00:27 • 29351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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