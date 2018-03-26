Сенат парламенту Румунії проголосував за закони реформи юстиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сенат парламенту Румунії проголосував за закони реформи юстиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
Повідомляється, що “за” проголосувало 83 сенатора і 36 “проти”. Опозиція вже заявила, що знову звернеться до Конституційного суду.
Крім того, спеціальний парламентський комітет у понеділок прийняв сприятливу доповідь з поправками про поправки до трьох законів: № 303/2004 про статус магістратів, 304/2004 про судову організацію і 317/2004 про функціонування та організації СSM (Вища Рада Магістратури — ред.) .
Разом з тим, Національна ліберальна партія оголосила, що знову звернеться до Конституційного суду Румунії з поправками до законів юстиції.
Нагадаємо, 19 березня спеціальна парламентська комісія з питань правосуддя прийняла рішення про, що Вищій Раді Магістратури буде надано мандат на призначення і скасування керівництва Високого суду (касаційна інстанція — ред.), при цьому президент Румунії буде виключений з процедури призначення кандидатів.