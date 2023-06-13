Семеро людей можуть бути під завалами після атаки рф на багатоповерхівку у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Семеро людей можуть бути під завалами після нічної ракетної атаки російських військ на багатоповерхівку у Кривому Розі, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, передає УНН.
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"На жаль, вже 25 поранених, троє загиблих та 7 людей, імовірно, під завалами", - повідомив Вілкул у Telegram.
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Внаслідок нічної атаки армії рф на Кривий Ріг 3 людини загинуло, ще 25 отримали поранення у 5-поверхівці. Троє людей постраждали під час обстрілу приватного підприємства. Ще 4 травмованих – на іншій локації. Ворог атакував крилатими ракетами.